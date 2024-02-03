Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde 52 saat enkazda kalan Hataylı kadın, kendisini kurtaran ekiple görüştü

        LALE KÖKLÜ/ŞAHİN OKTAY - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da yıkılan evin enkazından 52 saat sonra çıkarılan 49 yaşındaki Semra Et Kambur, kendisini kurtaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibiyle görüntülü görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:46 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde 52 saat enkazda kalan Hataylı kadın, kendisini kurtaran ekiple görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        LALE KÖKLÜ/ŞAHİN OKTAY - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da yıkılan evin enkazından 52 saat sonra çıkarılan 49 yaşındaki Semra Et Kambur, kendisini kurtaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibiyle görüntülü görüştü.

        Kambur, geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere misafirliğe gittiği annesi, kız kardeşi ve 5 yaşındaki yeğeninin yaşadığı Hatay'ın Defne ilçesinin Sümerler Mahallesi'ndeki Yalçın Apartmanı'ndaki evde yakalandı.

        Depremde kaldıkları binanın yıkılması sonucu 52 saat enkaz altında kalan Kambur'u, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri enkazdan sağ çıkardı. Kambur, depremde annesi, kız kardeşi ve yeğenini kaybetti.

        Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kurtarılma anında, ağlayarak arama kurtarma görevlilerinin yüzlerini okşayan Kambur, onlara "Teşekkür ediyorum, hepinizi çok seviyorum." dedi.

        - "Belirsizlik ve ailemin sesini duyamamak çok zordu"

        Kambur, 1 yıl sonra kendisini kurtaran itfaiye çavuşu Eray Karalar, itfaiye erleri Ömer Köse, Ahmet İnce, Ömer Faruk Usta ve İrfan Akdemir ile görüntülü görüştü.

        Duygusal anların yaşandığı buluşmada Kambur, kendisini sağ çıkaran ekibe yeniden teşekkür etti.

        Enkazda sol ayağı kırılan ve 3 aylık tedavi sonrasında sağlığına kavuşan Kambur, AA muhabirine, deprem anının 15. saniyesinde kaldıkları binanın yıkılmaya başladığını ve odada bulunan bir koltuğun arkasına düşmesi sonucu hayatta kaldığını anımsattı.

        Enkaz altındayken yaşadığı korkuyu anlatacak kelime bulamadığını belirten Kambur, çok büyük bir korku içerisinde olduğunu, sürekli sallandığını söyledi.

        Enkaz altında kalan birçok insanın çığlığını duyduğunu anlatan Kambur, şöyle konuştu:

        "Belirsizlik ve ailemin sesini duyamamak çok zordu, yani insanın aklını kaçırabileceği zamanlardı. Ekipler bana ilk ulaştığında ikinci gündü. Mümkün mertebe konuşmaya ve bağırmaya çalışıyordum. İkinci gün bulunduğumda benimle görüşen ekibe kız kardeşimin alınmasını rica etmiştim, çünkü 5 yaşında bir çocuğu vardı yanında. Ekip, bana 'Alacağız, sonra da seni gelip alacağız.' dedi. Onların sağ çıkarıldığı düşüncesiyle yaşama tutundum. Ancak enkazda kız kardeşim, yeğenim ve annemi kaybettim."

        - "Ailem burada yatıyor, bir gün Hatay'a döneceğim"

        Ekiplerin kendisini kurtarmak için büyük çaba sarf ettiğini, bunun için de onlara minnettar olduğunu dile getiren Kambur, bir yıl sonra onlarla tanışma fırsatı bulduğunu belirtti.

        Kambur, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Beni çıkarabileceklerine inanmıyordum, çünkü önümde çok moloz vardı. Orada ölümü bekliyordum. Birine dokunabilmek, bir insanın sesini duyabilmek, birinin elini tutabilmek gerçekten çok büyük ihtiyaçtı o anda. Yalnızsınız. Ailemden ses yoktu, sadece yardım çığlıkları duyuyordum. Beni kurtaran ekiple görüştüm. Onları görmek çok mutlu etti beni, çünkü çok büyük bir vefa borcum var onlara. Ayaklarına taş değmesin, Allah hepsini ailelerine ve sevdiklerine bağışlasın. Dilerim ülkemizde böyle insanlar çoğalır, çünkü buna çok ihtiyacımız var."

        Depremden sonra Mersin'deki kız kardeşinin yanına yerleştiğini kaydeden Kambur, Hatay'a sık sık geldiğini bildirdi. Kambur, "Ailem burada yatıyor, bir gün Hatay'a döneceğim." dedi.

        - "Semra ablaya ulaşmak için bayağı bir zorlanmıştık"

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli çavuş Karalar ise Kambur ile bir yıl sonra bir araya geldikleri ve onu sağlıklı gördükleri için çok büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

        Kurtarma anında Kambur'a ulaşınca büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Karalar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Enkazdan çıkardığımız biriyle tekrar karşılaşmak, konuşmak, sohbet etmek bizi çok duygulandırdı. Semra ablaya ulaşmak için bayağı bir zorlanmıştık. Yaklaşık 8 saatlik çalışma sonucu ben ve ekip arkadaşlarım ona ulaştık. Ondan ilk ses aldığımız zaman hava hala karanlıktı. Ses aldıktan sonra kirişleri kırdık, ışık tuttuk. Sonra Semra abladan ses almaya başladık. Önce evin içerisindeki eşyaları boşalttık, sonra ona ulaştık."

        Deprem bölgesinde 8 gün kaldıklarını aktaran Karalar, bu süre içerisinde ekip olarak 11 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını bildirdi.

        Karalar, "Daha önce depremi yaşamış olmak, oradaki insanları daha iyi anlamamıza neden oldu." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde 3 çocuğunu kaybeden başhekim,...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde 3 çocuğunu kaybeden başhekim,...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Öğretmenevi tadilata girince 200 öğret...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Öğretmenevi tadilata girince 200 öğret...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay Altınözü'ndeki depremzedeler köy...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hatay Altınözü'ndeki depremzedeler köy...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - İki çocuk annesi kadın kendi gibi depr...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - İki çocuk annesi kadın kendi gibi depr...
        Hatay'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        İlk Türk astronot Gezeravcı ile konuşan Hataylı depremzede çocuklar duygula...
        İlk Türk astronot Gezeravcı ile konuşan Hataylı depremzede çocuklar duygula...