Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak kendilerini muhalif sıfatıyla tanımlayan kardeşlerimize de ulaşmak, onların da siyasi taleplerine çözüm üretmek, onlara da umut vermek, cesaret aşılamak mecburiyetindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Siyaseti millet için değil, kendi ikballeri için yapanların içler acısı halinin ortada olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Daha 8 ay öncesine kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor, Halil İbrahim sofrasından bahsediyorlardı, bugün bakıyorsunuz hepsi birbirine düşman kesildi. Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten, ülkeye güya gerçek demokrasiyi getirmekten söz ediyorlardı, bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyorlar.

Daha düne kadar '13. Cumhurbaşkanımız' diye adeta pamuklara sardıkları adayı, bugün Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına hapsettiler. Aylar boyunca illeri beraber gezmişler, beraber video çekmişler, işin aslını bal gibi bildikleri halde 'seçim gecesi kazanıyoruz' yalanını beraber söylemişlerdi. Sonra ne oldu? Yenilginin tüm faturasını tek bir kişiye kesip elbirliğiyle kendilerini temize çıkardılar. Meselenin trajikomik yanı Bay Kemal'in, gemisini ilk terk edenleri CHP listelerinden Meclis'e sokarak, en büyük iyiliği yaptığı siyasi yan kesiciler olmasıdır."

- "Bugün de aynı değerlerin savunuculuğunu yapıyoruz"

CHP ve eski ortakları arasındaki tartışmaların kendilerini ilgilendirmediğini belirten Erdoğan, "Biz, Cumhur İttifakı olarak dün nerede durduysak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Biz, dün neyi savuruyorsak bugün de aynı değerlerin savunuculuğunu yapıyoruz." dedi.

Türk siyasetinin böyle bir duruma düşürülmesine üzüldüklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Beklentilerine cevap bulamayan muhalif seçmende siyaset kurumuna karşı bir güvensizlik oluşuyor. Bundan da en büyük zararı demokrasimiz görüyor. Böyle bir tabloya seyirci kalamayız. Cumhur İttifakı olarak kendilerini muhalif sıfatıyla tanımlayan kardeşlerimize de ulaşmak, onların da siyasi taleplerine çözüm üretmek, onlara da umut vermek, cesaret aşılamak mecburiyetindeyiz. Başkaları ne yaparsa yapsın bizim yolumuz kardeşlik yoludur, muhabbet yoludur, 85 milyonun birlik ve dirliğini sağlama yoludur."

Yunus Emre'nin "Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim" dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz de gönül diliyle konuşacak, gönüllere dokunacak, kalpleri fethetmeye çalışacağız. Bunun için önümüzdeki 56 gün boyunca tempomuzu sürekli artırmamız gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak seçime girdiğimiz yerlerde gerek AK Parti gerekse MHP adayları için aynı samimiyetle, aynı azim ve fedakarlıkla çalışıp sandıkta netice almanın yoluna bakacağız. Medya ve sosyal medya mecralarında yürütülen çalışmaları elbette önemsiyoruz ama bunların hiçbirinin vatandaşla yüz yüze iletişimin yerini alamayacağını da gayet iyi biliyoruz. Önümüzdeki dönemde sizlerden bu hassasiyetle seçim çalışmalarımızı sürdürmenizi bekliyorum."

- Notlar

Salonda, "Vatan'a hayat için el ele verip tarih yazmaya geliyoruz", "Yıkılmayan tek şey sana olan sevgimiz", "Hatay AK Gençlik enerjisini bir senden bir de künefeden alıyor Reis" ile Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığınca hazırlanan "Cumhur İttifakı Kuvayı Milliye ruhudur. Cumhur İttifakı Milli Mücadele şuurudur. Cumhur İttifakı Felah-ı Vatan ufkudur. Cumhur İttifakı bizatihi Türk milletinin duruşudur." yazılı afişler yer aldı.

Erdoğan, konuşmasının ardından, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Antakya Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar, İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez, Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Salman Yumuşak, Yayladağı Belediye Başkan adayı Mehmet Yalçın, Hassa Belediye Başkan adayı Selahattin Çolak, Arsuz Belediye Başkan adayı Değer Tultak, Kırıkhan Belediye Başkan adayı Ömer Erdal Çelik, Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı, Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan, Payas Belediye Başkan adayı Bekir Altan, Defne Belediye Başkan adayı Gökhan Köse ile MHP adayının desteklendiği ilçelerden Kumlu Belediye Başkan adayı Mehmet Deli, Dörtyol Belediye Başkan adayı Ömer Oğuz Uçar, Belen Belediye Başkan adayı İbrahim Gül ve Erzin Belediye Başkan adayı Erhan Akı, tek tek sahneye çağrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları ile partisinin il yönetimi, teşkilatı ve milletvekilleriyle günün anısına fotoğraf çektirdi.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı AK Parti ve MHP milletvekilleriyle belediye başkanları da katıldı.

(Bitti)