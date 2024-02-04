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        Hatay'a gelen gönüllü gençler, çiftçilerle narenciye topladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Hatay'a gelen öğrenciler, çiftçilere destek için narenciye hasadı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 17:58 Güncelleme: 04.02.2024 - 18:36
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        Hatay'a gelen gönüllü gençler, çiftçilerle narenciye topladı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Hatay'a gelen öğrenciler, çiftçilere destek için narenciye hasadı yaptı.

        Bakanlığın Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanı Abdullah Said Akkuş'un eşlik ettiği 46 ilden 200 genç, Dörtyol ilçesi Numuevler Mahallesi'nde narenciye hasadına katıldı.

        Ağaçlardan mandalina ve greyfurt toplayan katılımcılar, ürünleri özenle sandıklara yerleştirdi.

        Gençlerin hasat ettiği ürünler, konteyner kentlerdeki depremzedelere ulaştırılacak.

        Akkuş, gazetecilere, hasat etkinliğinin 15 Şubat'a kadar süreceğini söyledi.

        Çiftçilere de destek olunduğunu belirten Akkuş, programın Erzin, Samandağ ve Arsuz'da ilçelerindeki bahçelerde devam edeceğini anlattı.

        Projeye katılan öğrencilerden Senanur Bayram ve Hatice Sevim İmamoğulları da üreticilere hasatta yardım etmek için gönüllü olduklarını dile getirdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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