Hatay'da devrilen midibüsteki 11 polis yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.
Dörtyol'dan İskenderun'a çevik kuvvet polislerini taşıyan 31 PB 786 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda refüje çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü polisin de arasında olduğu midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polisleri hastanelere kaldırdı.
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