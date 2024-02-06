İskenderun'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Selanın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, İskenderun İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, Hatay Ermeni Kiliseleri Ruhani Reisi Peder Avedis Tabaşyan ve İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Ruhanisi Peder Nikola Yusuf Papazoğlu dua etti.

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