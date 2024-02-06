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        İskenderun'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 04.17'de anma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 05:55 Güncelleme: 06.02.2024 - 06:12
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        İskenderun'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 04.17'de anma programı yapıldı.

        Kaymakamlık koordinesindeki programa katılan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, kaymakamlık önünde buluştu.

        Ellerinde meşalelerle Şehit Pamir Caddesi'nden "Sessiz Yürüyüş" adı altında yürüyüşe geçen katılımcılar, saat 04.17'yi gösterdiğinde Pac Meydanı'na vardı.

        Meydanda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

        Selanın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, İskenderun İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, Hatay Ermeni Kiliseleri Ruhani Reisi Peder Avedis Tabaşyan ve İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Ruhanisi Peder Nikola Yusuf Papazoğlu dua etti.

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