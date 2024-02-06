Dörtyol'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Programa, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selçuk Kayhan ve diğer kurum müdürleriyle vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Ümit Altay, burada yaptığı konuşmada, depremlerin birinci yıl dönümünde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

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