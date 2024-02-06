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        Dörtyol'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler için çeşitli anma programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 06:41 Güncelleme: 06.02.2024 - 06:46
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        Dörtyol'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler için çeşitli anma programları düzenlendi.

        Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

        Saatler 04.17'yi gösterdiğinde camilerden sela okundu.

        Kaymakam Ümit Altay, burada yaptığı konuşmada, depremlerin birinci yıl dönümünde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Programa, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selçuk Kayhan ve diğer kurum müdürleriyle vatandaşlar katıldı.

        Anmada, Türk Kızılay tarafından çorba ikramında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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