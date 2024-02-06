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        Belen'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 08:32 Güncelleme: 06.02.2024 - 08:48
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        Belen'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

        Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen anmada, Gaziosmanpaşa Camisi önünden Ziyarettepe Mezarlığına kadar "Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirildi.

        İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulunuldu ve ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Programa, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinliğe katılanlara çay ve çorba ikramında bulunuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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