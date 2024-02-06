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        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:20 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:20
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        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
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        Hatay'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah başlayan sis ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

        Sis nedeniyle Antakya, Defne, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçesinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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