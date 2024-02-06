Depremde sahibini uyandıran Şila konteyner kentteki çocukların neşesi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deprem öncesi havlayarak sahibini uyandıran "Şila" isimli köpek, konteyner kentteki afetzede çocukların da neşesi oluyor.

Sakarya Mahallesi'nde bulunan Yuvam Sitesi'ndeki evi 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan Murat Kara, ailesiyle kaldığı Moderneler Konteyner Kenti'nde can dostu "Şila"yı da yanından ayırmıyor.

Sahibinin gözü gibi baktığı "Şila, konteyner kentteki çocukların da neşesi haline geldi.

Kara, AA muhabirine, depreme köpeğinin havlamasıyla uyandığını anlattı.

Sarsıntıyla ailesiyle hemen dışarı çıktıklarını aktaran Kara, "Deprem anında apar topar aşağıya indik. Sonra köpeğimin yanımda olmadığını fark ettim. Bir daha yukarı çıktım ve bu sefer de ikinci depreme yakalandım. Kapılar sıkışmıştı, dolaplar devrilmişti. Onları kaldırdım, köpeğimi zorla aldım, kurtardım ve aşağıya indim." diye konuştu.

Kara, depremlerin ardından bir an olsun yanından ayırmadığı köpeğini konteyner kentteki çocukların da çok sevdiğini söyledi.

10 yaşındaki Azra Nur Günay da Şila ile vakit geçirmekten, onunla oyun oynamaktan büyük keyif aldığını belirtti.