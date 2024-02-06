6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde sağ bacağını kaybeden genç, protezle ayağa kalktı

SALİM TAŞ - Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde evlerinin yıkılması sonucu annesini kaybettiği enkazdan 11 saat sonra çıkarılan ve sağ bacağı ampute edilen 20 yaşındaki Muhammet Barış Seldiren, protez bacağıyla hayata tutunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Seldiren ailesinin de yaşadığı 2 katlı bina yıkıldı.

Binanın enkazından Muhammet ile babası Mustafa (64), annesi Gürcü (43) ve kardeşleri Ege (16), Emirhan (10) yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan anne Gürcü Seldiren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Enkazdan 11 saat sonra kurtarılan Muhammet, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geçirdiği ameliyatların ardından sağ bacağı ampute edilen Muhammet, ÇÜ Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM) desteğiyle takılan protezle yeniden ayağa kalktı.

Muhammet Barış Seldiren, AA muhabirine, 6 Şubat'ta uykuda yakalandıkları depremde bacağının üzerine beton düştüğünü söyledi.

Yıkılan binada annesini ve kuzenini kaybettiğini belirten Seldiren, "Enkazdan ilk çıktığımda bacağımı hiç hissetmiyordum. Sonrasını pek hatırlamıyorum." dedi.

Depremde sağ bacağını kaybettiğini ve ÇOİM aracılığıyla protezinin takıldığını aktaran Seldiren, şu an aynı merkezde fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

- "Hayata küsmedim"

Bir bacağını kaybetse de hayata sarılmaktan vazgeçmediğini anlatan Seldiren, şunları kaydetti:

"Çocuk İyilik Merkezi sayesinde protez bacağım takıldı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde hayata yeniden kavuştum. Günlük hayatımda her şeyi yapmaya çalışıyorum. Benim için sıfırdan yeni bir hayat başladı. Annemi ve bacağımı kaybettim ama hayallerimi hiçbir zaman kaybetmedim. Kendimi daha çok geliştirmeye çalışıyorum. Protez bacağım sayesinde günlük hayatıma devam ediyorum. Hayata küsmedim."