İş Bankasından Hatay'a lise ve anaokulu desteği

Türkiye İş Bankası, "Hatay Defne Türkiye İş Bankası Lisesi" ve "Hatay Defne Türkiye İş Bankası 100. Yıl Anaokulu" yapımı için Hatay Valiliği ile protokol imzalandı.

İş Bankası tarafından kentte lise ve anaokulu yapılması dolayısıyla Hatay Valiliğinde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, bölgedeki öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine katkıda bulunabilmek amacıyla, 24 derslikli lise ve 4 derslikli anaokulunun yapımına ilişkin protokol Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen tarafından imzalandı.

Vali Masatlı, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Yaralanan yaklaşık 107 bin kişiden bazılarının tedavisinin devam ettiğini belirten Masatlı, yaralılara Allah'tan acil şifa diledi.

Depremde en fazla can kaybı veren il olduklarını hatırlatan Masatlı, "80 bin 300 bina stoku zarar gördü. Bunlardan 270 binden fazla bağımsız bölümü olan binalar ya yıkıldı ya da acil yıkılacak duruma geldi." dedi.

Masatlı, bölgedeki kamu ve şahıs binalarının birçoğunda zarar meydana geldiğini dile getirerek, eğitim tesislerinin yaklaşık 3'te birinin ya yıkıldı ya da ağır hasarlı olduğunu bildirdi.

Hatay'da 210 okulun yıkıldığını ve ağır hasarlı duruma geldiğini, 175 okulun da orta hasarlı olduğunu kaydeden Masatlı, okulları 11 Eylül'deki açılış tarihine yetiştirmek için insanüstü bir gayret sarf ettiklerini anlattı.

Özellikle eğitim alanında gösterdikleri çabanın hem bugün hem de yarınlar için çok kıymetli olduğunu ifade eden Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler de çok iyi bilirsiniz bir yerde hayatın devam etmesinin iki temel şartı var: Birisi üretim, istihdam, ticaret, diğeri de eğitim. Çünkü insanlar eğitimden dolayı yurtlarını bırakırlar, başka yerlere giderler. Öğretmenlerimize burada 2 bin 200'den fazla konteyner vererek burada kalmalarına, burada eğitim vermelerine imkan sağladık. Diğer yerlerden öğretmenlerimizi taşıyarak, servis hizmeti vermeye başladık. 466 derslikli okul yaptık. Eğitim kurumlarımızla ilgili bu şekilde protokoller yapmaya da devam ediyoruz."

- "Okulların daha hızlı bir şekilde yapılması hayatı daha da normalleştirecektir"

Vali Masatlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay için "Benim şahsi meselemdir" dediğini anımsatarak, Atatürk'ün kurduğu İş Bankasının bölgeye yaptığı destek ve yardımların bu nedenle çok kıymetli olduğunu söyledi.

İş Bankasına teşekkür eden Masatlı, "Bölgedeki okulların daha hızlı bir şekilde yapılması hayatı daha da normalleştirecektir." ifadesini kullandı.

Masatlı, 6 Şubat'taki depremler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ve kararlılığında dünyanın bu zamana kadar gördüğü en iyi iyileştirme operasyonunun yürütüldüğünü vurgulayarak, "Sağlıktan eğitime, turizmden, kültüre ticaretten sanayiye ve sosyal hizmetlere kadar devletin her alandaki destekleri devam edecek. Ancak buranın daha hızlı toparlanabilmesi için tüm kurumların da işbirliği ve güç birliği yapması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yaraları sarmak için büyük bir dayanışma ortaya konularak el birliğiyle hareket edildi"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulunan Sözen, felaketlerin hemen ardından yaraların sarılması için tüm ülkenin büyük bir dayanışma örneği ortaya koyduğunu ve el birliğiyle hareket ettiğini dile getirdi.

Deprem sonrası hemen ihtiyaçları yerinde tespit ederek hayati önemdeki yardımların doğru lokasyonlara hızlıca ulaştırılması için harekete geçtiklerini anlatan Sözen, desteklerini çeşitli alanlarda sürdürdüklerini ifade etti.

Özellikle de depremden en çok etkilediği çocuklara, öğrencilere yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildiren Sözen, şunları kaydetti:

"Felaketlerden en çok etkilenen, derin travma yaşayan çocuklarımız, depremler nedeniyle eğitimlerine bir süre ara vermek durumunda kaldı. Bölgedeki çocuklarımızın hem eğitimlerine hem de normal yaşamlarına dönmelerine katkıda bulunmak, tüm zorluklara rağmen onların yaşama dört elle sarılmaları açısından önemli. Hatay'da yapacağımız 'Hatay Defne Türkiye İş Bankası Lisesi' ve 'Hatay Defne Türkiye İş Bankası 100. Yıl Anaokulu' ile birçok çocuğumuzun hayatlarına dokunacağımıza inanıyorum."

- Bilim Kuşağı Atölyeleri, Okul Destek Derneği ile işbirliği ve Darüşşafaka projeleri

Toplantıda verilen bilgiye göre, İş Bankası, depremden etkilenen bölgede eğitime destek amacıyla başka çalışmalar da yürütüyor. Petrol Ofisi Grubu ile başlatılan "Bilim Kuşağı Atölyeleri", çocukların erken yaşta bilimle tanışmasına katkıda bulunma amacı taşıyor.

Depremden etkilenen çocuklara uzaktan eğitim desteği vermek amacıyla Okul Destek Derneği ile proje yürütülürken, projeden 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde 1750 öğrencinin yararlanması hedefleniyor.

Depremlerden sonra anne ve/veya babasını kaybeden, maddi imkanları sınırlı olan öğrenciler, İş Bankası desteğiyle Darüşşafaka'daki eğitimlerine başlarken, gelecek yıl da yeni öğrenciler için bu desteğin devam ettirilmesi öngörülüyor.

- AFAD ve TOKİ iş birliğinde 1000 konutluk proje

İş Bankası, deprem felaketinin ardından ilk etapta birçok kesimi kapsayan 10 milyar liralık bir kaynak ayırdı. İş Bankası Grubu adına afetzedelere verilecek desteğe katkı sunmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) Şubat 2023'te 1 milyar lira bağış yapıldı.

AFAD ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde 1000 konutluk proje için AFAD'a Nisan 2023'te 1,7 milyar liralık katkı sunuldu.