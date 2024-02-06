Hataylı depremzede kadın, platin takılan elini kurs sayesinde kullanmaya başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kız kardeşiyle yaşadığı evin yıkılması sonucu 48 saat enkazda kalan Gönül Kalın, deprem sırasında darbe alan ve ameliyatla platin takılan sağ elini, "el işi" kurslarıyla yeniden kullanmaya başladı.

İskenderun ilçesindeki depreme evinde yakalanan ve kız kardeşini kaybeden Kalın (44), enkazdan yaralı çıkarıldı.

Mersin'de hastanede 20 günlük tedavin ardından ameliyatla eline ve ayağına platin takılan Kalın, Karadeniz Holding'e ait Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi'ne yerleştirildi.

Elini kullanmakta ve yürümekte güçlük çeken Kalın, aynı odayı paylaştığı Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Elif Kocaman'ın yönlendirmesiyle gemideki el işi kurslarına katıldı.

Depremzede kadın, platin takılan elini kursta yaptığı çalışmalarla yeniden kullanmaya başladı.

Gönül Kalın, AA muhabirine, depremin etkisini hala üzerinden atamadığını, gemide kalan diğer afetzedelerle birbirlerine destek olarak yaralarını sarmaya çalıştığını söyledi.

Depremde elinden ve ayağından yaralandığını ve platin takıldığını anlatan Kalın, "Tedavi gördükten sonra buraya geldim. Nakışla, boncukla, el işleri yaparak sağ elimi kullanmaya başladım. Elimde ve ayağımda platin var. Şu an nakışla dikişle uğraşıyorum. Çanta yapıyorum." diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Elif Kocaman da 6 Şubat'tan sonra ilk olarak gönüllü daha sonra kurs açarak gemideki depremzedelere yönelik etkinlikler yaptıklarını kaydetti.