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        İskenderun'daki "Gönül Mutfağı"nda depremin birinci yılı dolayısıyla taziye yemeği yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda, afetin birinci yılında taziye yemeği hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:36 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:46
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        İskenderun'daki "Gönül Mutfağı"nda depremin birinci yılı dolayısıyla taziye yemeği yapıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda, afetin birinci yılında taziye yemeği hazırlandı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıl dönümü kapsamında Sakarya Mahallesi'ndeki İbrahim Çeçen Konteyner Kenti yemekhanesinde, 120 gönüllünün katılımı ve hayırseverlerden gelen 100 adaklık koyunla yemek yapıldı.

        Gönüllülerce hazırlanan 30 bin kap taziye yemeği, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilçedeki 18 konteyner kentte dağıtılmaya başlandı.

        Gönül Mutfağı kurucularından Ebru Baybara Demir, depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için dua ettiklerini söyledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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