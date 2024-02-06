Hatay'da depremlerin birinci yılında mezarlık ziyareti

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

Afette yakınlarını kaybedenler, Narlıca Deprem Mezarlığı'na sabahın erken saatlerinden itibaren gitmeye başladı.

Aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezar taşlarını yıkadı, yakınlarına dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Toprağa verdikleri sevdiklerinin kabirlerini ellerindeki çiçeklerle ziyaret eden aileler, depremlerin birinci yılında gözyaşı döktü.

Hatay'da depremlerde 13 bin 890 bina yıkılmış, 24 bin 171 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da deprem mezarlığını ziyaret etti. İmamoğlu ve Savaş, depremde yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi, dua okudu.

Dörtyol ilçesinde ise Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, mezarlık ziyareti yaptı. Yılmaz, lise öğrencileriyle depremde hayatını kaybedenlerin mezarı başında dua etti.