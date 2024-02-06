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        Hatay'da depremlerin birinci yılında mezarlık ziyareti

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 13:31 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:31
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        Hatay'da depremlerin birinci yılında mezarlık ziyareti
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

        Afette yakınlarını kaybedenler, Narlıca Deprem Mezarlığı'na sabahın erken saatlerinden itibaren gitmeye başladı.

        Aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezar taşlarını yıkadı, yakınlarına dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Toprağa verdikleri sevdiklerinin kabirlerini ellerindeki çiçeklerle ziyaret eden aileler, depremlerin birinci yılında gözyaşı döktü.

        Hatay'da depremlerde 13 bin 890 bina yıkılmış, 24 bin 171 kişi yaşamını yitirmişti.

        Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da deprem mezarlığını ziyaret etti. İmamoğlu ve Savaş, depremde yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi, dua okudu.

        Dörtyol ilçesinde ise Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, mezarlık ziyareti yaptı. Yılmaz, lise öğrencileriyle depremde hayatını kaybedenlerin mezarı başında dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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