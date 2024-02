CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "6 Şubat Türkiye tarihinin en karanlık gecesiydi. Gidenler geri gelmeyecek, yüreğimizdeki ateş sönmeyecek ama yavaş yavaş her şey daha iyiye gidecek ve eninde sonunda iyiler kazanacak." dedi.

6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ tarafından yapılacak İBB Emekçileri Lisesinin temel atma törenine katılan Özel, konuşmasına, depremde yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek başladı.

Deprem sürecinde tüm Türkiye'nin seferber olduğunu, CHP örgütü olarak da ilk andan itibaren bölgede bulunduklarını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Bugün 28. Dönem milletvekillerimizin tamamı yine deprem bölgesindeler. 973 ilçemiz gece deprem saatinde ışıklarını açtılar, 81 ilde 973 ilçede CHP'liler saygı duruşunda bulundu, anma programındaydılar. Bu tip olayların anılması, unutulmaması, hatırlanması ve bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenlerin düşünülmesi, üzerimize düşen ödevlerin hatırlanması ve paylaşılması için son derece önemli. Biz ilk günden itibaren bu meseleyi, siyasetin gündemi içine alarak onu istismar etmekten özellikle geri durduk. Elbette depremdeki can kayıpları fevkalade politik ve siyasi meselelerdir çünkü siyaset öncelik belirleme işidir. Siz önceliğinizi bir kentin rantını aktarmaktan yana mı kullanıyorsunuz yoksa o kenti dirençli hale getirmek için mi kullanıyorsunuz?"

Özgür Özel, deprem sonrası yapılan konutlara değinerek, şöyle konuştu:

"Konut vadettiler, '650 bin konut olacak, bir yılda vereceğiz' dediler. 15 Mart gelince '650 bin konutun 319 binini bir yılın sonunda vereceğim' dedi. Sözü 319 bin konut, bugün itibarıyla bir yıl bitti, 18 bin 19 konut vermiş durumda. Bugün verilen konut sayısı, toplam konut ihtiyacının yüzde 2,7'si. Kendisinin '2 ay içerisinde 75 bin konut vereceğim' sözü doğru bile olsa ihtiyaç olan konutların sadece yüzde 5,6'sını teslim etmiş olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki konuşmasına ilişkin Özel, "'Bana oy vermediğiniz için size hizmet etmedim, vermezseniz yine etmeyeceğim' diyerek, dünya siyasi tarihinin en utanç verici şantajını milletimizin yüreğine, vicdanına havale ediyorum. Yazıklar olsun." değerlendirmesinde bulundu.

- CHP'li belediyelerin deprem bölgesindeki çalışmalarını anlattı

Özel, deprem sonrasında CHP'li Yenişehir Belediyesi ve AK Parti'li Uşak Belediyesinin Samandağ'da yan yana çalıştığına değinerek, o çalışanların hiçbirini "bir başka partinin belediyesi" gözüyle görmediklerini anlattı.

Sandıkta olması gereken siyasi rekabetin depremzedeye yapılan hizmeti gölgelememesi gerektiğini aktaran Özel, "Eğer bizim aramıza depremzedeye, bir kente yardım etmek için hele hele Atatürk'ün 'Şahsi meselem' dediği, bize, hepimize emanet ettiği, en çok da herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlarına emanet ettiği bu kente hizmet etmek için siyasi ayrılık gayrılık yapılıyorsa bu lafı söyleyenin kalbinde kalp yok, taş var arkadaşlar, herkes böyle bilsin." ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalardan bahseden Özel, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tüm deprem bölgelerinde 9 bin 600 araç, 28 bin 500 personel, 7 bin 200 tır, 4 uçak, 6 gemi, 155 mobil mutfak, 163 ikram aracı, 18 mobil fırın, 3 milyon battaniye, 266 bin ısıtıcı, 49 bin 931 çadır, 1809 konteynerle ilk iki ay içinde bunu yaptı. Bunu belki Recep Tayyip Erdoğan görmüyor olabilir ama bunu sadece Hataylılar değil, Malatyalılar, Adıyamanlılar, Gaziantepliler, Kahramanmaraşlılar, depremde yıkıma uğrayan her yerdeki her bir siyasi görüşten insan gördü. Eğer bu sözlerime rağmen 'Cumhuriyet Halk Partisi bir şey yapmadı' diyorsa milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan'a da notunu versin, eğer yaptıysak Cumhuriyet Halk Partililere de öyle not falan vermesin, sadece bir helallik versin yeter bize." diye konuştu.

Depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Özel, "Bundan sonra güçlenmeye devam edeceğiz. 6 Şubat Türkiye tarihinin en karanlık gecesiydi. Gidenler geri gelmeyecek, yüreğimizdeki ateş sönmeyecek ama yavaş yavaş her şey daha iyiye gidecek ve eninde sonunda iyiler kazanacak. Hiçbir zaman karanlık aydınlığa galip gelmez. Hiçbir zaman kötülük iyiliğe galip gelmez, en sonunda hep iyiler kazanır." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Temeli atılan lisede gençlerin geleceğe güven ve umutla hazırlanacağını, "İBB Emekçileri Lisesi" adını alacak okulun belediye çalışanlarının katkılarıyla yapıldığını anlatan İmamoğlu, "Bu okul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla çok değerli Hataylılar arasında çok özel sevgi ve kardeşlik simgesi pozisyonuna dönüşecek. Buradan yetişecek gençlerimiz o sevgiyi ve kardeşliği hissederek eğitim ve hayat yolculuklarına buradan devam edecekler." dedi.

İmamoğlu, KİPTAŞ'ın tüm donanımıyla bu okulu gelecek eğitim öğretim dönemine eksiksiz şekilde hazırlayacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından okulun temeli atıldı.