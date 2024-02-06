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        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:57 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:28
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        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
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        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        İnce, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Meydandaki vatandaşlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten İnce, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        İnce, daha sonra tarihi Uzun Çarşı'daki esnafı da ziyaret etti.

        Antakya'nın ardından İskenderun ilçesine geçen İnce, burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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