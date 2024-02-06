Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi.
İnce, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Meydandaki vatandaşlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten İnce, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
İnce, daha sonra tarihi Uzun Çarşı'daki esnafı da ziyaret etti.
Antakya'nın ardından İskenderun ilçesine geçen İnce, burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
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