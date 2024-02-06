Türkiye Barolar Birliği, depremlerde hayatını kaybedenleri andı

Türkiye Barolar Birliği, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılında Hatay'da anma programı düzenledi.

Hatay ve İskenderun Adliye binaları önünde düzenlenen programlara, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Ercan Demir ile bazı illerden baro başkanları ve avukatlar katıldı.

Hatay Baro Başkanı Erhan Nizamoğlu, depremlerde 120 meslektaşının hayatını kaybettiğini belirterek, "Deprem felaketinde en çok yıkıma uğrayan ve en çok zarar gören ilimiz maalesef ki Hatay olmuştur. Depremin ilk gününden itibaren acımızı paylaşan tüm barolara çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına tekrardan böyle bir felaketin yaşanmamasını temenni ediyorum. Kaybetmiş olduğumuz meslektaşlarımızı saygıyla yad ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Hatay Barosu ek hizmet binası önünde depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikildi.