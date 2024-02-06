Hatay'da aranan 4 şüpheli yakalandı, 3 hükümlü cezaevine gönderildi
Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dörtyol ve İskenderun ilçesinde asayiş denetimleri gerçekleştirildi.
Aranan 4 zanlının gözaltına alındığı çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İskenderun'daki denetimlerde eksiklik tespit edilen 7 iş yeri hakkında işlem yapıldı.
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