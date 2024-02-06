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        Hatay'da aranan 4 şüpheli yakalandı, 3 hükümlü cezaevine gönderildi

        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 18:10 Güncelleme: 06.02.2024 - 18:10
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        Hatay'da aranan 4 şüpheli yakalandı, 3 hükümlü cezaevine gönderildi
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        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dörtyol ve İskenderun ilçesinde asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

        Aranan 4 zanlının gözaltına alındığı çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        İskenderun'daki denetimlerde eksiklik tespit edilen 7 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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