İskenderun'da depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi.
Kaymakamlık tarafından organize edilen ve depremin meydana geldiği saatte gerçekleştirilen "Sessiz Yürüyüş"ün ardından, çok sayıda vatandaş yakınlarının mezarlarını ziyarette etti.
Depremlerde eşi ve 5 aylık bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı
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