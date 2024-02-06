Hatay'da üzerlerinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunun 9 kişi yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, üzerlerinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, üzerlerinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumlarından şüphelendiği 9 kişinin üzerini aradı.
Aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, 3 şarjör, 102 fişek ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
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