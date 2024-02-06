Antakya Medeniyetler Korosu afetin birinci yılında konser verdi

Konsere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Koro şefi Yılmaz Özfırat da 6 Şubat'ta 2 dakikada her şeylerini kaybettikleri depremin unutulmamasını istedi.

Şarkısının sonunda duygulanan müzisyen Karsu, "Seni seviyorum Hatay." diyerek eliyle kalp işareti yaptı.

Konserde, sanatçılar Karsu ve Uğur Aslan da birer şarkı söyledi.

Konser sırasında bazı koro üyeleri ve dinleyiciler, duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarını tutamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.