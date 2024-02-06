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        Antakya Medeniyetler Korosu afetin birinci yılında konser verdi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, afetin birinci yılında Hatay'da konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 21:12 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:35
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        Antakya Medeniyetler Korosu afetin birinci yılında konser verdi
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, afetin birinci yılında Hatay'da konser verdi.

        Koro üyeleri, depremin birinci yılında anma etkinlikleri kapsamında merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda sahne aldı.

        Koro, seslendirdiği şarkı, türkü ve marşlarla afette hayatını kaybedenleri andı.

        Konser sırasında bazı koro üyeleri ve dinleyiciler, duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarını tutamadı.

        Konserde, sanatçılar Karsu ve Uğur Aslan da birer şarkı söyledi.

        Şarkısının sonunda duygulanan müzisyen Karsu, "Seni seviyorum Hatay." diyerek eliyle kalp işareti yaptı.

        Koro şefi Yılmaz Özfırat da 6 Şubat'ta 2 dakikada her şeylerini kaybettikleri depremin unutulmamasını istedi.

        Konsere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde koro üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz yaşamını yitirmişti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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