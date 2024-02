AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk'ten, Altınözü'ne ziyaret

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Altınözü ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Öntürk, ziyaretleri kapsamında MHP Altınözü İlçe Başkanlığı, Altınözü Esnaf Odası, Altınözü Şoförler Odası, Altınözü Ziraat Odası, Altınözü Esnaf ve Kefalet Başkanlığını ziyaret etti.

Muhtar, kanaat önderleri ve basın mensuplarıyla da bir araya gelen Öntürk, depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Kentte yapacakları çalışmaları anlatan Öntürk, şunları kaydetti:

"Her bölgeye ekip kuracağım. Hatay'ın dört bir yanında tüm altyapı çalışması başlatacağız. Hatay'da çamurlu ve çukurlu yol bırakmayacağım. Sonra altyapı, sıcak asfalt, su sorununu çözeceğiz. Hatay’ın her yerini yaşanabilir hale getireceğiz. Göreve geldiğimizde ihtiyaç olan her yere organize sanayi bölgesi yapılacak."