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        AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk'ten, Altınözü'ne ziyaret

        AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Altınözü ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 12:47 Güncelleme: 08.02.2024 - 12:47
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        AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk'ten, Altınözü'ne ziyaret
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        AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Altınözü ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Öntürk, ziyaretleri kapsamında MHP Altınözü İlçe Başkanlığı, Altınözü Esnaf Odası, Altınözü Şoförler Odası, Altınözü Ziraat Odası, Altınözü Esnaf ve Kefalet Başkanlığını ziyaret etti.

        Muhtar, kanaat önderleri ve basın mensuplarıyla da bir araya gelen Öntürk, depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

        Kentte yapacakları çalışmaları anlatan Öntürk, şunları kaydetti:

        "Her bölgeye ekip kuracağım. Hatay'ın dört bir yanında tüm altyapı çalışması başlatacağız. Hatay'da çamurlu ve çukurlu yol bırakmayacağım. Sonra altyapı, sıcak asfalt, su sorununu çözeceğiz. Hatay’ın her yerini yaşanabilir hale getireceğiz. Göreve geldiğimizde ihtiyaç olan her yere organize sanayi bölgesi yapılacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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