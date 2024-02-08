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        Hatay'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:56 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:18
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        Hatay'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Plakası henüz öğrenilemeyen S.G. idaresindeki motosiklet, Belen-İskenderun kara yolunda sis nedeniyle önünde seyreden K.B'nin kullandığı 31 AIZ 729 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, aynı yerde iki otomobil sis nedeniyle çarpıştı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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