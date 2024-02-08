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        Hatay'da nehre devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde nehre devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:42 Güncelleme: 08.02.2024 - 18:13
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        Hatay'da nehre devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde nehre devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Güzelburç mevkisinde Muhammet Dede (25) idaresindeki 31 AKH 322 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Asi Nehri'ne devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Akıntının şiddetli olması nedeniyle İskenderun Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler tarafından nehirde kurtarma çalışması başlatıldı.

        Bot ve halat yardımıyla yapılan kurtarma çalışmalarında, araç içinde Dede'nin cansız bedenine ulaşıldı.

        Dede'nin olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

        Muhammet Dede'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

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        Galeri

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