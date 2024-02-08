Hatay'da nehre devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bot ve halat yardımıyla yapılan kurtarma çalışmalarında, araç içinde Dede'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Akıntının şiddetli olması nedeniyle İskenderun Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler tarafından nehirde kurtarma çalışması başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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