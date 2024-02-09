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        Hatay'da depremde yaşamını yitirenler anıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 00:34 Güncelleme: 09.02.2024 - 00:50
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        Hatay'da depremde yaşamını yitirenler anıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        İlçede faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunca, İskenderun Belediye Kültür Sarayı'nda, depremde yaşamını yitirenler anısına "Vefa Gecesi" düzenlendi.

        AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, programda yaptığı konuşmada, zor günler geçirdiklerini söyledi.

        Milletin birliğine zeval gelmemesi temennisinde bulunan Özel, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Konuşmaların ardından depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Programa, kaymakamlar, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, AK Parti İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez ile kent protokolü katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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