Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şüpheli O.B'nin evinde, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile 34 uyuşturucu etkili hap, 3 hassas terazi, tabanca ve 24 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti iddiası üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

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