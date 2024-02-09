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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:56 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:01
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti iddiası üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Şüpheli O.B'nin evinde, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile 34 uyuşturucu etkili hap, 3 hassas terazi, tabanca ve 24 fişek ele geçirildi.

        Evdeki şüpheliler O.B, Y.T. ve A.Ö. gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen O.B. tutuklandı, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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