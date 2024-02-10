Hatay'da öğrenciler depremde hayatını kaybedenlerin anısını kurdukları koroyla yaşatıyor

UĞUR SUBAŞI - Hatay'ın Antakya ilçesinde koro çatısı altında buluşan ortaokul öğrencileri, eserlerini 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına seslendiriyor.

Hatay Ortaokulu öğrencileri, müzik öğretmenleri Hasan Okan ile İlyas Yırtıcı önderliğinde deprem sonrası toparlanma sürecinin ardından afette yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak için harekete geçti.

Aralarında depremlerde ailesinden ve yakınlarından hayatını kaybedenlerin de bulunduğu 100 öğrenci, geçen yıl eylül ayında "Hatay Ortaokulu Yeniden Doğuş Korosu"nu kurdu.

Koro, voleybol turnuvası için gittikleri Adıyaman'da depremde yıkılan otelde yaşamlarını yitiren ve ülkelerinde "Şampiyon Melekler" olarak anılan, Gazimağusa Türk Maarif Kolejinin kadın ve erkek voleybol takımı öğrencileri, öğretmen ve refakatçilerden oluşan 35 kişi ile depremlerde diğer hayatını kaybedenleri, seslendirdikleri duygusal eserlerle anıyor.

- "Koronun farklı şehirlerde, ülkelerde şarkı söylemesi gurur verici olur"

Müzik öğretmeni Hasan Okan, AA muhabirine, 4 yıldır Hatay'da görev yaptığını ve Antakya Medeniyetler Korosu'nun da üyesi olduğunu söyledi.

Depremler nedeniyle öğrencilerle müzikal aktivitelere ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Okan, afetin etkilerini azaltmak için çocukların yanında olduklarını anlattı.

Okan, sürecin çocuklar için daha zor geçtiğine işaret ederek, onların acılarını hafifletmek ve depremde yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak için müzikal çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Koro çatısı altında bir araya gelen öğrencilerin çoğunun yakınlarını kaybettiğini, onların da bu süreci daha kolay atlatmalarını hedeflediklerini dile getiren Okan, bütün eserlerini depremde yaşamını yitirenler için seslendirdiklerini anlattı.

Okan, hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve çocuklara deprem bilincini kazandırmak adına koronun farklı şehirlerde, ülkelerde şarkı söylemesinin gurur verici olacağını ifade etti.

Depremlerden sonra tayin hakkının olduğunu aktaran Okan, öğrencileriyle kalmayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Müzik öğretmeni İlyas Yırtıcı da deprem sürecinin müzikle aralarına mesafe koyduğunu, toparlanma sürecinin ardından eski günlerdeki gibi çocuklarda o ruhu tekrar canlandırmak adına koro çatısı altında bir araya geldiklerini anlattı.

Acılarını şarkı söyleyerek unuttuklarını ifade eden Yırtıcı, sevdiklerini şarkılarla andıklarını ve sanatın birleştirici yönünü öğrencilerine aşıladıklarını kaydetti.

Yırtıcı, şarkı söylemenin çocuklara iyi geldiğine değinerek, depremin acısını onlara bir nebze de olsa unutturmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

- "Koroya katıldığımda kendimi iyi hissettim"

Depremde kardeşini kaybeden koro üyesi Ayaz Zabunca ise deprem anında yaşadıklarından bahsetti.

Depremin ardından moralini yükseltmek adına müzikle uğraştığını aktaran Ayaz, "Odaklanmamızı müziğe veriyorduk, bu da daha iyi hissetmemizi sağlıyordu. Koroya katıldığımda kendimi iyi hissettim. Medeniyetler Korosuyla da tanıştık. Şarkılarımızı efat eden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için söylüyoruz." diye konuştu.

Koro üyesi Ebrar Badır, deprem öncesinde müzikal etkinliklere katıldıklarını dile getirerek, afetin ardından öğretmenlerinin kendilerine moral verdiğini, müzikle kendilerini iyi hissettirmeye çalıştığını anlattı.

Badır, depremde hayatını kaybedenler için üzüntü duyduğunu belirterek, şarkılarını onlar için söylediklerini kaydetti.