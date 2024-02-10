Hatay Valiliği Kıbrıs gazisine hasta yatağı desteğinde bulundu

Hatay Valiliği, 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Cemil Köse'ye hasta yatağı desteğinde bulundu.

Defne ilçesi Yeniçağ Mahallesi'nde yaşayan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve kalp yetmezliği bulunan Köse, rahatsızlığı nedeniyle bir yıl önce yürüyememeye başladı.

Yatağa bağımlı kalan Köse, Defne Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından hasta yatağı talebinde bulundu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatıyla Defne Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla Kıbrıs gazisi Köse'ye hasta yatağı ulaştırdı.

Köse, AA muhabirine, bir yıldır yürüyemediğini ve yatağa bağımlı olduğunu anlattı.

Vakıftan hasta yatağı talebinde bulunduğunu aktaran Köse, "6 Şubat'taki depremden sonra hiç ayağa kalkamadım. Yürümekte çok zorluk yaşıyorum. Defne Kaymakamlığından ve Hatay Valiliğinden Allah razı olsun, bana hasta yatağı gönderdiler, çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.