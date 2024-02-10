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        Hatay'da kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 gün önce kaybolan hamile kadın ile 2 çocuğu silahla vurulup öldürülerek toprağa gömülmüş olarak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 20:45 Güncelleme: 10.02.2024 - 20:45
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        Hatay'da kayıp hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü bulundu
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 5 gün önce kaybolan hamile kadın ile 2 çocuğu silahla vurulup öldürülerek toprağa gömülmüş olarak bulundu.

        Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta 7 aylık hamile Selma Abacı (33) ve çocukları Sait Kerim Abacı (2) ile Hamza Azat Abacı'dan (1) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri kayıp anne ve çocuklarını bulmak için çalışma başlattı.

        Ekipler, güvenlik kamerası kayıtları ve teknik inceleme sonucu anne ve 2 çocuğunun cesedi, Bitişik Mahallesi Demen Yaylası su deposu mevkiindeki ormanlık alanda silahla öldürülerek toprağa gömülmüş olarak buldu.

        Jandarma olaya ilişkin T.K'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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