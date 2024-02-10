Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, esnaf ziyareti yaptı
Hatay Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, esnaf ziyaretinde bulundu.
Hatay Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, esnaf ziyaretinde bulundu.
Kurtuluş Caddesi'ni gezen Özaydın, esnafı ziyaret etti, talep ve şikayetlerini dinledi.
Özaydın, esnafa hayırlı iş ve bereketli kazanç dileğinde bulundu.
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