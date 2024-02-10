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        Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, esnaf ziyareti yaptı

        Hatay Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 21:59 Güncelleme: 10.02.2024 - 22:55
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        Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, esnaf ziyareti yaptı
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        Hatay Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kurtuluş Caddesi'ni gezen Özaydın, esnafı ziyaret etti, talep ve şikayetlerini dinledi.

        Özaydın, esnafa hayırlı iş ve bereketli kazanç dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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