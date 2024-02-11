Hatay'da oto yedek parça işletmesinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde oto yedek parça işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde oto yedek parça işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.
Sanayi Sitesi 16. Cadde'deki bir oto yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
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