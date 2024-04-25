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        Hatay'da ruhsatsız işletilen 4 süt ve süt ürünleri işletmesi mühürlendi

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sağlıksız koşullarda süt ve süt ürünleri üretilen ruhsatsız 4 işletme mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:38 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:38
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        Hatay'da ruhsatsız işletilen 4 süt ve süt ürünleri işletmesi mühürlendi
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sağlıksız koşullarda süt ve süt ürünleri üretilen ruhsatsız 4 işletme mühürlendi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet ile İlçe Tarım müdürlükleri ve zabıta ekipleri, 4 işletmede sağlıksız koşullarda süt ve süt ürünleri imal edildiğini belirledi.

        Adreslere giden ekipler, hijyen kurallarına uyulmayan 4 işletmenin de ruhsatsız olduğunu tespit etti.

        Mühürlenen işletmelerde, satışa hazır süt ve süt ürünlerine el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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