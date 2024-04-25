Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda pas drili, taktik ve dar alan çalışması ve hava topu çalışması gerçekleştirildi.

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