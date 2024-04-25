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        Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Hatayspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:26 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:30
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        Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Hatayspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını Mersin Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda pas drili, taktik ve dar alan çalışması ve hava topu çalışması gerçekleştirildi.

        Bordo-beyazlılar, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak maçın hazırlıklarını bugün akşam yapılacak antrenmanla sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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