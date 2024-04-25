Hatay'da sulama kanalında boğulan çocuğun cenazesi defnedildi

Cenazeye Miçooğulları'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samandağ Koordinatör Kaymakamları İbrahim Ergin ve Alper Kırgıl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Erdem, CHP İlçe Başkanı Nadir Kimyon, Samandağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Refik Gümüşoğlu ile vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

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