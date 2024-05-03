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        Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yaşar, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

        Erzurum'da, 3 Temmuz 2023'te kavgaya müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:06 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:06
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        Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yaşar, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Erzurum'da, 3 Temmuz 2023'te kavgaya müdahale ettiği sırada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

        Yaşar'ın (45) naaşı, Akbez Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Halil İbrahim Camisi'ne götürüldü.

        İl Müftü Yardımcısı Abdullah Sertoğullarından'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Hassa Şehitliği'nde toprağa verildi.

        Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Vali Yardımcısı Can Atak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

        Evli ve 3 çocuk babası olan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede dün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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