Hatay'da 650 kişiye TYP üzerinden istihdam hakkı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam sağlanacak 650 kişi için 11 Haziran'da kura çekileceğini duyurdu.

Masatlı, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Deprem Bölgesi İstihdam Değerlendirme Toplantısı'nda, 6 Şubat 2023 depremlerinin yaralarını sarmak için devletin ihtiyaç duyulan her alanda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda vatandaşlara geçici ve acil gelir desteği sağlayabilmek için attıkları adımlardan birinin de İŞKUR aracılığıyla başlattıkları TYP olduğunu hatırlatan Masatlı, şöyle devam etti:

"TYP, vatandaşlarımıza geçici gelir desteği mahiyetinde olup, TYP yoluyla kalıcı kamu personeli statüsü verilmesi isteği, gerek yasalarımıza göre gerekse diğer mevcut uygulamalarımıza göre imkansızdır. Ayrıca diğer vatandaşlarımız açısından da bu tabi ki adaletsizlik oluşturacaktır. Zira TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değildir, bunun yolları kanunlarımızda da açıkça belirtilmiştir." Masatlı, deprem bölgelerinin yeniden eskisinden daha güçlü ayağa kalkması için gereken önemli adımların bir tanesinin de çalışma hayatının ve iş gücü piyasasının canlanması olduğuna dikkati çekti.

Kentin yeniden ihya, inşa ve imarının devam ettiğini bir taraftan da ciddi anlamda ekonomik canlılığın başladığını belirten Masatlı, şöyle devam etti: "Özü itibarıyla geçici hüviyette olan Toplum Yararına Programlar'dan sözleşmeleri sona eren vatandaşlarımız, program bitimi neticesinde kısa mesaj yoluyla İŞKUR İl Müdürlüğümüze davet edilecektir. Biten programlar için bu süreç halihazırda başlamıştır. Buradan da tekrar çağrı yapıyor ve programı sonlanan vatandaşlarımızı İŞKUR İl Müdürlüğümüze davet ediyoruz. Vatandaşlarımız İŞKUR hizmetlerinden yararlandırılarak, şartları tutanlar işsizlik ödeneği, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kurslarına, çalışmak isteyen özel sektörde işlere hızlı bir şekilde yönlendirilecektir. Yaptığımız başvurular neticesinde geçtiğimiz günlerde kontenjanı onaylanan ve şu an sürecin devam ettiği 650 kişinin TYP üzerinden istihdam edilmesinin kurasını bir mani olmaz ise 11 Haziran Salı günü noter huzurunda AFAD İl Müdürlüğümüzün toplantı salonunda gerçekleştiriyor olacağız. Biliyorsunuz geçen haftalarda 2 bin 500 kontenjan program tamamlanmıştı, dolayısıyla bunların yenilenmesi mümkün görünmüyor."

Masatlı, 650 kişinin konteyner kentlerde vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi. Kura usulüyle belirlenecek şartları Masatlı, şu şekilde sıraladı: "18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olmak, daha önceki TYP'de 9 ay ve üzeri çalışmamak, vergi mükellefi, SGK'lı ya da emekli olmamak, açık öğretim öğrencileri hariç öğrenci olmamak, aynı hanede TYP'den faydalanan bireyin olmaması ve 25 bin 503 lira ve üzerinde hane gelirinin olmaması şartlarını sağlayan kişiler 23 Aralık'a kadar programdan faydalanacaktır."