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        Hatay'da depremzede çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentin bulunduğu yerleşkedeki camide açılan Kur'an-ı Kerim kursuna 134 çocuk katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:14 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:14
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        Hatay'da depremzede çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyor
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentin bulunduğu yerleşkedeki camide açılan Kur'an-ı Kerim kursuna 134 çocuk katılıyor.

        İlçe Müftülüğü, İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki konteyner kentte kalan depremzede vatandaşların talebi üzerine Hacı Ahmet Karatoyuk Camisi'nde Kur'an kursu açtı.

        Kursa katılan 134 öğrenciye, Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretiliyor.

        İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, AA muhabirine, çocukların kursa ilgisinden mutlu olduklarını söyledi.

        Kent genelindeki kurslardan da 4 bin 708 kişinin yararlandığını belirten Avcı, camilerden çocuk ve Kur'an seslerinin yükseldiğini vurguladı.

        Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklardan 11 yaşındaki Hasan Mert ise kursta güzel zaman geçirdiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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