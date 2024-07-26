Hatay'da depremzede çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentin bulunduğu yerleşkedeki camide açılan Kur'an-ı Kerim kursuna 134 çocuk katılıyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentin bulunduğu yerleşkedeki camide açılan Kur'an-ı Kerim kursuna 134 çocuk katılıyor.
İlçe Müftülüğü, İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki konteyner kentte kalan depremzede vatandaşların talebi üzerine Hacı Ahmet Karatoyuk Camisi'nde Kur'an kursu açtı.
Kursa katılan 134 öğrenciye, Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretiliyor.
İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, AA muhabirine, çocukların kursa ilgisinden mutlu olduklarını söyledi.
Kent genelindeki kurslardan da 4 bin 708 kişinin yararlandığını belirten Avcı, camilerden çocuk ve Kur'an seslerinin yükseldiğini vurguladı.
Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklardan 11 yaşındaki Hasan Mert ise kursta güzel zaman geçirdiğini anlattı.
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