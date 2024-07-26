Hatay'da depremzede çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Kent genelindeki kurslardan da 4 bin 708 kişinin yararlandığını belirten Avcı, camilerden çocuk ve Kur'an seslerinin yükseldiğini vurguladı.

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