Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Dörtyol'da kadınlar kursla amigurumi bebek yapımını öğreniyor

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kadınlar, kursta amigurumi bebek yaparak kazanç sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 13:12 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dörtyol'da kadınlar kursla amigurumi bebek yapımını öğreniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kadınlar, kursta amigurumi bebek yaparak kazanç sağlıyor.

        İlçede Halk Eğitim Merkezince açılan amigurumi bebek yapımı kursuna 30 kadın devam ediyor.

        Usta öğreticilerden işin inceliklerini öğrenen kadınlar aralarında çizgi film karakterlerinin de yer aldığı farklı çeşitlerle bebekler yapıyor.

        Ördükleri bebeklerin beğenilmesi üzerine sosyal medya üzerinden satışına başlayan kadınlar, ürünlerini yurt içinin yanı sıra yurt dışına da göndererek kazanç sağlıyor.

        - "İngiltere ve ABD'de müşterilerimiz var"

        Usta öğretici Rabia Bölükbaşı, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından amigurumi bebek satışlarının arttığını söyledi.

        Kadınların kurs sayesinde deprem psikolojisinden uzaklaşarak bir nebze olsun moral bulduğunu anlatan Bölükbaşı, şöyle konuştu:

        "Yurt içi ve yurt dışında satış yapıyoruz. Hem eğlenerek örüyoruz hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. İngiltere ve ABD'de düzenli gönderdiğimiz müşterilerimiz var. Onun dışında ara ara İtalya'ya, İsviçre'ye ve Almanya'ya da ürünler gönderdik. Depremden sonra siparişlerimiz daha da arttı. Bize destek olmak için daha çok sipariş verdiler."

        Kursiyerlerden 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Hatice Hilal Can da yaptıkları ürünlerin sağlıklı olması dolayısıyla çok talep gördüğünü söyledi.

        Kadriye Yazıcı (42) deprem psikolojisinden biraz olsun uzaklaşabilmek için kursa başladığını söyledi.

        Güzel ürünler yaptıkça kendini daha iyi hissettiğini anlatan Yazıcı, "Bizi her türlü stres ve sıkıntıdan uzaklaştırıyor. Ortaya çıkan şeyleri de görünce en çok biz mutlu oluyoruz." dedi.

        Zeynep Bulut da (45) kurs sayesinde hem yeni arkadaşlıklar edindiğini hem de kazanç sağladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prof. Dr. Görür'den Bingöl yorumu... "Küçük ama yeri can sıkıcı!"
        Prof. Dr. Görür'den Bingöl yorumu... "Küçük ama yeri can sıkıcı!"
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Boğmaca tehlikesine dikkat! Vakalar hızla yayılıyor
        Boğmaca tehlikesine dikkat! Vakalar hızla yayılıyor
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        İstanbul'da taksicilerden zam talebi: En ucuzu İstanbul'da
        İstanbul'da taksicilerden zam talebi: En ucuzu İstanbul'da
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Döverek öldürdü kanala attı! Vahşeti sinyal çözdü!
        Döverek öldürdü kanala attı! Vahşeti sinyal çözdü!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        "Bahçeme tavuk girdi" kavgası! Akrabalarını öldürdü!
        "Bahçeme tavuk girdi" kavgası! Akrabalarını öldürdü!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir araya geldi
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Olimpiyat için parmağını kestirdi
        Olimpiyat için parmağını kestirdi

        Benzer Haberler

        Hatay'da aranan 2 hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı
        Hatay'da aranan 2 hükümlü ve 5 şüpheli yakalandı
        Hatay'da 1040 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Hatay'da 1040 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'da akaryakıt tankerinde 36 kilogram skunk ele geçirildi
        Hatay'da akaryakıt tankerinde 36 kilogram skunk ele geçirildi
        Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Hatay'da denize giren 2 kişi boğuldu
        Hatay'da denize giren 2 kişi boğuldu