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        Hatay'da motosikletin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin çarptığı 3 yayadan 1'i hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 07:32 Güncelleme: 27.01.2025 - 07:41
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        Hatay'da motosikletin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin çarptığı 3 yayadan 1'i hayatını kaybetti.

        Muhammet Akın E. (19) yönetimindeki 31 AHZ 289 plakalı motosiklet Meydan Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ö. (46), Deniz Ö. (16) ve Filiz Selin Ö'ye (18) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 3 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Emine Ö. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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