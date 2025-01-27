Hatay'da motosikletin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin çarptığı 3 yayadan 1'i hayatını kaybetti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin çarptığı 3 yayadan 1'i hayatını kaybetti.
Muhammet Akın E. (19) yönetimindeki 31 AHZ 289 plakalı motosiklet Meydan Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ö. (46), Deniz Ö. (16) ve Filiz Selin Ö'ye (18) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 3 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Emine Ö. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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