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        Anadol tutkunu akademisyen 2 klasik aracını özenle kullanıyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da 58 yaşındaki akademisyen Ersin Özdemir, uzun yıllardır birçok anısına tanık olan Anadol marka 2 otomobiline gözü gibi bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:46 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:46
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        Anadol tutkunu akademisyen 2 klasik aracını özenle kullanıyor
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da 58 yaşındaki akademisyen Ersin Özdemir, uzun yıllardır birçok anısına tanık olan Anadol marka 2 otomobiline gözü gibi bakıyor.

        İskenderun Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ersin Özdemir, öğrencilik yıllarında seri üretimi yapılan ilk Türk otomobili Anadol'a ilgi duymaya başladı.

        Özdemir, tutkusunu gidermek için 2000 yılında Anadol'un 1984 model "A8" aracını satın aldı.

        Otomobili seyahatlerinin yanı sıra dünya evine girdiği 2002'de düğün arabası olarak kullanan Özdemir, 7 yıl önce de garajına 1974'te çıkarılan 2 kapılı spor model Anadol A1'i ekledi.

        Biri 51, diğeri 41 yılı geride bırakan otomobillerini dönüşümlü kullanan 58 yaşındaki Özdemir, yol arkadaşlarına özenle bakıyor.

        - "İskenderun'da sel oldu ben Anadol ile yollara çıktım"

        Ersin Özdemir, AA muhabirine, Anadol'un farklı modellerini de garajına ekleyip gençlik hayalini tamamlamayı hedeflediğini söyledi.

        Araçların birçok anısına tanık olduğunu dile getiren Özdemir, düğün arabası olarak kullandığı Anadol ile geçmişte kızına direksiyon eğitimi verdiğini anlattı.

        Özdemir, otomobillerin bakımını aksatmadığını ifade ederek, "Araçlar her zaman kapının önünde duruyor. Yağını, suyunu koyup kontağına bastığımda zor şartlarda bile şehrin istediğim her noktasına götürüyor." dedi.

        Otomobillerini 6 Şubat 2023'teki depremlerden korumayı başardığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

        "İskenderun'da sel oldu ben Anadol ile yollara çıktım. Depremin ardından her tarafta moloz ve demirler vardı ama tüm ilçeyi onunla gezdim. Anadol bu konuda korunaklı bir araba. Gezilerimde, dağa giderken Anadol'u kullanıyorum."

        Özdemir, otomobillerin ihtiyaçlarını karşıladığını vurgulayarak, "Umarım araçları kullanmaya devam ederim. Herkese de tavsiye ediyorum. Sürekli yeni şeyler almanın sonu yok. Her zaman yeni şeyler almanın ek maliyetleri var. Bunlar idare ediyor, bütün ihtiyaçlarımı görüyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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