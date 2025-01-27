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        Motosiklet, yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde Muhammet Akın E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:55
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        Motosiklet, yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde Muhammet Akın E.’nin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarptı. Kazada Emine Ö. (46), hayatını kaybetti, biri motosiklet sürücüsü 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Akın E. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ö., Deniz Ö. (16) ve Filiz Selin Ö.'ye (18) çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Muhammet Akın E. ve yayalar yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Emine Ö., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emine Ö.'nün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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