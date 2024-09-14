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        Hatay'da tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve annesi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 17:09 Güncelleme: 14.09.2024 - 17:17
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        Hatay'da tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve annesi yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı.

        Hüseyin K. idaresindeki 31 YS 782 plakalı tır, Çaylı Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Rabia Erdem (24) ile kızları Melek (4) ve Ayşe'ye (2) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri 4 yaşındaki Melek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan anne Rabia Erdem ile kızı Ayşe, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Karnındaki bebeği de kaybeden Rabia Erdem'in, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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