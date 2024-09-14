Hatay'da tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve annesi yaralandı

Karnındaki bebeği de kaybeden Rabia Erdem'in, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hüseyin K. idaresindeki 31 YS 782 plakalı tır, Çaylı Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Rabia Erdem (24) ile kızları Melek (4) ve Ayşe'ye (2) çarptı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, kardeşi ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen annesi yaralandı.

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