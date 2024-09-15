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        Hatay'da tırın çarpması sonucu ölen 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 10:59 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:14
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        Hatay'da tırın çarpması sonucu ölen 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın çarpması sonucu yaşamını yitiren kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

        Çaylı Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Melek Erdem'in (4) cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Yeşilköy Mahallesi'ndeki mezarlığa götürülen cenaze, kılınan namazın ardından defnedildi.

        Cenaze namazına Erdem'in babası Hasan Erdem ve yakınları katıldı.

        Kazada yaralanan anne Rabia Erdem (24) ve kızı Ayşe'nin (2) Dörtyol Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

        Gözaltına alınan tır sürücüsü Hüseyin K'nin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Hüseyin K. idaresindeki 31 YS 782 plakalı tır, Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 9 aylık hamile Rabia Erdem ile kızları Melek ve Ayşe'ye çarpmıştı.

        Melek Erdem'in yaşamını yitirdiği kazada kızı Ayşe ile yaralanan anne karnındaki bebeği kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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