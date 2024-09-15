Hatay'da tırın çarpması sonucu ölen 4 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

Hüseyin K. idaresindeki 31 YS 782 plakalı tır, Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 9 aylık hamile Rabia Erdem ile kızları Melek ve Ayşe'ye çarpmıştı.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Hüseyin K'nin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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