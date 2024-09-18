Hatay'da 130 bin makaron ve 880 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 130 bin makaron, 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gümrük kaçağı 130 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 880 paket sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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