Hatay'da 130 bin makaron ve 880 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gümrük kaçağı 130 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 880 paket sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gümrük kaçağı 130 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 880 paket sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli M.D'yi yakaladı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 130 bin makaron, 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
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