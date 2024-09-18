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        Hatay'da 130 bin makaron ve 880 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde gümrük kaçağı 130 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 880 paket sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 17:28 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:28
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        Hatay'da 130 bin makaron ve 880 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde gümrük kaçağı 130 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 880 paket sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli M.D'yi yakaladı.

        Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 130 bin makaron, 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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