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        Hatay'da hurdacılara yönelik operasyon yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ve zabıta ekiplerince hurdacılara yönelik operasyonda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:00
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        Hatay'da hurdacılara yönelik operasyon yapıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ve zabıta ekiplerince hurdacılara yönelik operasyonda gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, Muradiye Mahallesi'ndeki hurdacılara operasyon düzenledi.

        Operasyon kapsamında ruhsatsız ve izinsiz çalıştığı belirlenen 4 iş yeri mühürledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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