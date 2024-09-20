Hatay'da hurdacılara yönelik operasyon yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ve zabıta ekiplerince hurdacılara yönelik operasyonda gerçekleştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ve zabıta ekiplerince hurdacılara yönelik operasyonda gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, Muradiye Mahallesi'ndeki hurdacılara operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında ruhsatsız ve izinsiz çalıştığı belirlenen 4 iş yeri mühürledi.
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