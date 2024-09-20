Samandağ'da 4. Geleneksel Kitap Fuarı açıldı

Etkinliğin önemine dikkat çeken Karaçay, herkesi bir 26 Eylül'e kadar açık kalacak fuara beklediklerini kaydetti.

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Deniz Mahallesi Hz. Hızır Parkı'ndaki açılış töreninde, fuarda kitapseverlerin çok sayıda eser ve yazarlarla buluşma fırsatı bulacağını söyledi.

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