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        Samandağ'da 4. Geleneksel Kitap Fuarı açıldı

        Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Kitap Fuarı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:35 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:36
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        Samandağ'da 4. Geleneksel Kitap Fuarı açıldı
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        Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Kitap Fuarı törenle açıldı.

        Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Deniz Mahallesi Hz. Hızır Parkı'ndaki açılış töreninde, fuarda kitapseverlerin çok sayıda eser ve yazarlarla buluşma fırsatı bulacağını söyledi.

        Etkinliğin önemine dikkat çeken Karaçay, herkesi bir 26 Eylül'e kadar açık kalacak fuara beklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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