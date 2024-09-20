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        Hatay Büyükşehir Belediyesinden üniversiteyi kazanan öğrencilere destek

        Hatay Büyükşehir Belediyesinin üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik "İlk Bavulum İlk Biletim" Projesi kapsamında öğrencilere bilet bedeli, harçlık ve içinde kişisel bakım ve kırtasiye malzemeleri bulunan valiz dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 18:46 Güncelleme: 20.09.2024 - 18:46
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        Hatay Büyükşehir Belediyesinden üniversiteyi kazanan öğrencilere destek
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        Hatay Büyükşehir Belediyesinin üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik "İlk Bavulum İlk Biletim" Projesi kapsamında öğrencilere bilet bedeli, harçlık ve içinde kişisel bakım ve kırtasiye malzemeleri bulunan valiz dağıtıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kisecik Yerleşkesi'nde düzenlenen programda, projeye başvurusu olumlu sonuçlanan 7 bin 300 üniversite öğrencisinden 163'üne hediyeleri verildi.

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, buradaki konuşmasında, öğrencilerin eğitim hayatında her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

        Öğrencilere başarılar dileyen Öntürk, "Hayatınızda uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu hayatınızın yeni bir başlangıcı. Eğitim hayatınızda vatanımıza, milletimize, şehrimize hayırlı işler yapmak için bir yola çıkıyorsunuz. Bu çıktığınız yolda da biz yanınızda olmak istedik. Evlatlarımızın ilk bavulunu içinde kendi gücümüzce, kendi imkanlarımızca yaptığımız, hazırladığımız hediyeleri ve harçlıkları bugün sizlere takdim edeceğiz. Sizler bizlerin gururusunuz." ifadesini kullandı.

        Öntürk, 1 Ekim'e kadar başvurusu olumlu sonuçlanan tüm öğrencilerinin hesabına bilet paralarının ve harçlıklarının yatırılacağını, ayrıca kişisel bakım ile kırtasiye ürünlerinin yer aldığı bavullarının dağıtılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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