Altınözü'nde Çocuk Şenliği düzenlendi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Çocuk Şenliği düzenlendi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Çocuk Şenliği düzenlendi.
Altınözü Belediyesi tarafından Altınözü Kardeşlik Çarşısı'nda düzenlenen etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı.
Şişme oyun grupları, yüz boyama stantlarının yer aldığı şenlikte, çeşitli yarışmalar yapıldı.
Çeşitli ikramlarının da bulunulduğu etkinlikte çocuklar keyifli zaman geçirdi.
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