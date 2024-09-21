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        Altınözü'nde Çocuk Şenliği düzenlendi

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde Çocuk Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 15:04 Güncelleme: 21.09.2024 - 15:08
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        Altınözü'nde Çocuk Şenliği düzenlendi
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde Çocuk Şenliği düzenlendi.

        Altınözü Belediyesi tarafından Altınözü Kardeşlik Çarşısı'nda düzenlenen etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı.

        Şişme oyun grupları, yüz boyama stantlarının yer aldığı şenlikte, çeşitli yarışmalar yapıldı.

        Çeşitli ikramlarının da bulunulduğu etkinlikte çocuklar keyifli zaman geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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