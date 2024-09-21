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        Hatay'da Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı sürüyor

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturan Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 20:53 Güncelleme: 21.09.2024 - 21:23
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        Hatay'da Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı sürüyor
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturan Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı devam ediyor.

        Uluçınar Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinliğe, 45 ilden 117 genç katılıyor.

        Kamp kapsamında gençlere, alternatif tarım yöntemleri, tarımsal desteklerle ilgili teorik eğitimler verilmeye başlandı.

        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı, 18-23 Eylül ve 25-30 Eylül olmak üzere iki dönem halinde yapılacak.

        Kampa katılan gençler, muz ve ejder meyvesi seraları ile muz sarartma tesisini gezerek incelemelerde bulundu.

        Gençler daha sonra organik meyve bahçelerini ziyaret etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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