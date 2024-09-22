Hatay'da kadınların el emeği ürünleri, ışıklandırılan sokakta sergileniyor

"Sebzelerimi köydeki kadınlardan topluyorum. Bu şekilde birbirimize destek oluyoruz. Eşim 2 yıl önce vefat etti. Çocuklarıma hem anne hem baba oldum. İhtiyaçlarımı, sattığım ürünlerin gelirimden karşılıyorum. İşimi severek yapıyorum."

45 yaşındaki Serap Çatal ise el yapımı turşu, sirke, tuzlu yoğurt, salça ve sabunlarını müşterilere sunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Kızgın, ürünlerinin ziyaretçiler tarafından beğenildiğini ifade ederek, depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşmaya çalıştığını anlattı.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Eski Köy İçi Sokak, rahat gezilebilmesi için saat 19.00'dan sonra araç trafiğine kapatılıyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kadınların hazırladığı el sanatları ürünleri ve yöresel yiyecekler, ışıklandırma çalışması yapılan Eski Köy İçi Sokak'ta kurulan stantlarda satışa sunuluyor.

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